40 زعيمًا يجتمعون في باريس لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

يلتقي نحو 40 رئيس دولة أو حكومة في باريس، الخميس، لمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

يأتي ذلك، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر، بحسب وكالة "فرانس برس".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى "صدمة مالية عامة" وإلى زيادة "التمويل الخاص" من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

وقال ماكرون خلال افتتاح قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس، إن الدول "لا ينبغي أن توضَع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ"، مضيفًا "علينا أن نُحْدِث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص".