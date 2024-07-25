أظهرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت اليوم الخميس أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار، وفق ما نقلت "رويترز".

ووفق الجريدة الرسمية، فقد ارتفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهاً، والكيروسين إلى 11.5 جنيه.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

وكانت "رويترز" قد نقلت عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القول أمس الأربعاء إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر 2025.