السعودية.. ارتفاع نشاط القطاع غير النفطي مدعومًا بارتفاع طلبيات الإنتاج

وأضاف: "كان ذلك مدفوعًا بالتحسن المستمر في بيئة الأعمال والتوظيف في القطاع الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي مع إصلاح الحوكمة وسوق العمل".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.6 في يناير من 61.0 في الشهر السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الطلب مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 65.3 من 62.9 في ديسمبر مع تسجيل أقوى زيادة بين مقدمي الخدمات.

ولكن على الرغم من استمرار الشركات في إضافة موظفين، فقد تراجع معدل خلق وظائف بشكل طفيف في يناير من أعلى مستوى له تقريبًا منذ خمس سنوات والذي سجله في ديسمبر، وانخفض إلى 51.2 من 52.0.

وزادت الثقة بين الشركات الخاصة في القطاع غير النفطي إلى أعلى مستوى لها منذ عامين الشهر الماضي مع توقع المشاركين في الاستطلاع عامًا قويًّا مدعومًا بتدفقات الطلبيات الجديدة والقدرة العالية وانخفاض التكاليف المتوقعة.