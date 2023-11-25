"بلومبيرغ": 48 مليار دولار كلفة حرب إسرائيل على غزة

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقارب من 270 مليون دولار يوميًا، بينما ستقدر تكلفتها المالية بـ 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) خلال العامين 2023-2024، وفقًا لتوقعات شركة (ليدر كابيتال ماركتس) للاستشارات المالية، التي رجحت أيضًا أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي، في وقت تشير فيه الحسابات المالية الإسرائيلية إلى أن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض إلى حد كبير لتمويل ما يعد بالفعل أسوأ صراع مسلح تخوضه منذ نصف قرن تقريبًا.

ويدرك "يالي روتنبرغ" المحاسب العام لوزارة المالية، والمسؤول عن إدارة ديون إسرائيل البالغة 300 مليار دولار، جيدًا حجم المخاطر المترتبة حيث قال في حديثه مع الوكالة إن الوزارة تتحرك استنادًا إلى الافتراض بأن القتال سيدوم لبضعة أشهر قادمة، مضيفًا أن الوزارة قادرة على تمويل دولة إسرائيل حتى في ظل سيناريوهات اسوأ من النزاع الحالي مع حماس، على حد زعمه.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت سندات دولية من خلال الاكتتابات الخاصة عبر بنوك "وول ستريت"، مثل مجموعة "غولدمان ساكس"، فإنها تعتمد أكثر على السوق المحلية لاستيعاب الجزء الأكبر من احتياجاتها التمويلية.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، قامت وزارة المالية ببيع سندات محلية بقيمة 18.7 مليار شيكل، مقارنة بمعدل شهري يزيد قليلًا عن خمسة مليارات شيكل حتى شهر سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك في وقت قدرت فيه وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، إجمالي احتياجات الحكومة للاقتراض بنحو 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام، في ارتفاع واضح عن نسبة 5.7% عام 2022.

بموازاة ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة المحلية في إسرائيل على نحو أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصا نسبيًا بالنسبة للحكومة.

وبفضل التدخلات غير المسبوقة لبنك إسرائيل المركزي، استعاد الشيكل الإسرائيلي الجزء الأكبر من خسائره منذ بدء الحرب.

إلى ذلك، أجبرت الحرب الحكومة الإسرائيلية على إنفاق الكثير من المال وهو ما تسبب في تسجيل عجز في الميزانية في أكتوبر أكبر بسبع مرات مما كان عليه قبل عام، حيث تبلغ الفجوة الآن ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما توقع "روتنبرغ" المحاسب العام لوزارة المالية أن يصل العجز التراكمي في الميزانية إلى حوالي 9٪ خلال العامين المقبلين.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طرح ميزانية معدلة للفترة المتبقية من العام الحالي 2023، مع زيادة في الإنفاق قدرها 35 مليار شيكل، سيتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الديون.

وترى الوكالة أنه يتعين على إسرائيل أيضًا تعويض ما قيمته 15 مليار شيكل من الإيرادات المفقودة في عام 2023.

وفي العام المقبل، عليها أن تعيد ما يقارب من 18 مليار شيكل تم إفراغها من صندوق التعويضات الضريبية الحكومي، لدفع نفقات الحرب.