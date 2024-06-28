المناظرة الرئاسية "تُطْلِق" سهم مجموعة ترامب الإعلامية

قفز سهم "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب" أكثر من 6%، اليوم الجمعة، بعد أداء مهتز للرئيس جو بايدن أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وفقًا لوكالة "رويترز"، في أول مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة.

وسارع حلفاء بايدن لاحتواء تداعيات أدائه في الرد على وابل من هجمات ترامب ومزاعمه.

وارتفع سهم "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب" المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" 5.5% إلى 38.62 دولارًا في أحدث التداولات، كما صعد سهم شركة تطوير البرمجيات "فانوير"، التي عملت على التطبيق الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية عام 2020، بنحو 1.6% إلى 6.4 دولارات.