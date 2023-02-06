السواحة: شركات تكنولوجيا عملاقة تستثمر 9 مليارات دولار في السعودية

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي عبد الله السواحه، اليوم الإثنين، إن المملكة جذبت استثمارات في مجال التقنية المستقبلية، تتخطى قيمتها 9 مليارات دولار، من شركات مثل مايكروسوفت وأوراكل اللتين تبنيان مناطق سحابية في السعودية.

وأضاف الوزير في المؤتمر التقني الدولي (ليب 23) المنعقد في الرياض أن مايكروسوفت ستستثمر 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق، بينما خصصت أوراكل 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في الرياض، مؤكدا أن الاستثمارات ستعزز مكانة المملكة كأكبر سوق رقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأردف السواحه أن "شركة هواوي الصينية ستستثمر 400 مليون دولار لإنشاء منطقة سحابية لخدماتها في المملكة، ومنطقة سحابية أخرى بالشراكة مع شركة أرامكو العملاقة للنفط، وتم استثمار 4.5 مليار دولار أخرى في أصول عالمية ومحلية عبر قطاعات متعددة في المؤتمر".

ولم يذكر السواحه تفاصيل عن الإطار الزمني للاستثمارات، بينما قالت شركة أوراكل إن الاستثمار سيجري على مدى عدة سنوات.