السعودية تقر ميزانية 2024 بإيرادات متوقعة 1.172 تريليون ريال
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، على الميزانية العامة للسنة المالية 2024 بعجز قدره 79 مليار ريال، وتوقعت وزارة المالية أن يستمر حول هذه المستويات في المدى المتوسط انعكاسًا لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
وأظهر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية أنه من المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال في 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.
وتتوقع السعودية عجزًا في موازنتها بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و1,9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.
ومن المتوقع أن يصل العجز لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالي 21,8 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 79 مليار ريال سعودي (حوالي 21 مليار دولار)، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن الرياض تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0,03% فقط هذا العام.
وأضافت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، أنه بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة "رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية إلا أن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تُطوّع هذه التحديات لصالحها".
خفض إنتاج النفط
والأسبوع الماضي، أعلنت الرياض أنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من الخام الأسود بمقدار مليون برميل يوميًا حتى آذار/مارس 2024.
وبعد سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط بدأت، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بلغ الإنتاج اليومي السعودي حوالي 9 ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها المعلنة البالغة 12 مليون برميل يوميًا.
وسجلت شركة أرامكو السعودية انخفاضًا بنسبة 23% على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتخفيضات الإنتاج.
جاء ذلك، بعد انخفاض صافي الربح بنسبة 19,25 % في الربع الأول و38 % في الربع الثاني مقارنة بالعام 2022، وتملك السعودية 90 % من أسهم أرامكو، درة تاج الاقتصاد السعودي، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع رؤية 2030.
وفي إيجاز صحافي، الأربعاء، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنّ الموازنة السنوية للسعودية تستند الى تقديرات "متحفظة للغاية" لعائدات النفط، مما يعني أن العجز ليس ناتجًا من تقلب أسعار النفط ولكن من قرار متعمد لزيادة الإنفاق.
وأضاف الجدعان: "قررنا في الواقع عمدًا إنفاق المزيد والتسبب في العجز عن علم ووعي لاعتقادنا أن العجز الذي يصل إلى 3 % أمر جيد تمامًا، إذا أنفقت تلك الأموال بشكل صحيح"، مشيدًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقع بنحو 6%، في عامي 2023 و 2024، كدليل على نجاح خطة الإصلاح.
في الوقت نفسه، ورغم السماح بأن الإنفاق، في 2024، قد يتجاوز التوقعات المعلنة، الأربعاء، أفاد الجدعان بأنه "إذا حدث أي شيء سيكون في حدود 4 أو 5%".
وذكرت وكالة الأنباء السودية (واس) أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "أوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين".