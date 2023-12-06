السعودية تقر ميزانية 2024 بإيرادات متوقعة 1.172 تريليون ريال

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، على الميزانية العامة للسنة المالية 2024 بعجز قدره 79 مليار ريال، وتوقعت وزارة المالية أن يستمر حول هذه المستويات في المدى المتوسط انعكاسًا لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.

وأظهر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية أنه من المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال في 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.

وتتوقع السعودية عجزًا في موازنتها بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و1,9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.

ومن المتوقع أن يصل العجز لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالي 21,8 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 79 مليار ريال سعودي (حوالي 21 مليار دولار)، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.

وقالت الوزارة إن الرياض تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0,03% فقط هذا العام.

وأضافت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، أنه بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة "رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية إلا أن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تُطوّع هذه التحديات لصالحها".