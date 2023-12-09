الهند تسعى لتحويل "جيفت سيتي" إلى مركز للتمويل العالمي المستدام

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، أن الهند تسعى لجعل مركز "جيفت سيتي" المالي في ولاية جوجارات، غرب البلاد، مركزا للتمويل العالمي المستدام للمساعدة في تمويل استثمار بقيمة عشرة تريليونات دولار، واللازم لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2070.

وقال مودي في كلمة إن "إنشاء مركز جيفت للخدمات المالية العالمية هو قناة فعالة لجعل الهند اقتصادا منخفض الكربون، والحصول على تدفق رأس المال الأخضر المطلوب. إصدار الأدوات المالية مثل السندات الخضراء والسندات المستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة سيساعد العالم"، مضيفا أن "الهند تريد توسيع دور جيفت سيتي لجعلها مركزا للخدمات المالية والتقنية ينتمي إلى عصر جديد".

و"جيفت" للخدمات المالية العالمية هو مركز مالي يهدف إلى التنافس مع مراكز مثل سنغافورة، لأنه يوفر حوافز مالية وبيئة تنظيمية أكثر تيسيرا.