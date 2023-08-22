"فورين أفيرز": شبح الذكاء الاصطناعي يطارد العالم ويهدد المجتمعات بعواقب كارثية
حذر تقرير نشرته مجلة " فورين أفيرز" الأمريكية من العواقب الكارثية المحتملة على المجتمعات جرّاء انتشار واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم.
وقالت الصحيفة، إن "شبح الذكاء الاصطناعي بات يطارد العالم ففي غضون بضعة أشهر فقط أثار إصدار برنامج "تشات جي بي تي" في أواخر العام 2022، مخاوف بشأن العواقب الكارثية المحتملة لهذه التكنولوجيا".
وأشارت الصحيفة إلى المخاوف التي طغت على النقاشات المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي ومن أبرزها الانتشار السريع للمعلومات المضللة، وقتل الديمقراطية، والقضاء على ملايين الوظائف، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى نهاية الجنس البشري.
أدوات ضارة
واعتبرت الصحيفة، أن التقدم السريع الذي شهده قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية خلال العقود الأخيرة قوبل في كثير من الأحيان بنشوة غير حكيمة وضجة كبيرة أثارت تساؤلات لدى الناس الذين يدركون أن الابتكار قد لا يكون دائمًا أمرًا جيدًا.
واستشهدت الصحيفة بكتاب "القوة والتقدم: صراعنا الذي دام ألف عام حول التكنولوجيا والازدهار" الذي صدر قبل ظهور برنامج "تشات جي بي تي" لتفسير حالة الذعر التي يعيشها العالم بشأن الذكاء الاصطناعي.
وقالت الصحيفة، إن الكتاب حذر من انتشار التفاؤل المفرط بشأن التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي وصفه الكتاب بـ"أم كل التقنيات غير المناسبة".
وألقى الكتاب باللائمة في ذلك على ما سماها " الأوليغارشية التحررية" التي تسببت في خلق أدوات الذكاء الاصطناعي الضارة التي بدأت بالفعل في تدمير الوظائف الجيدة في جميع أنحاء العالم.
وحذر الكتاب من تفاقم عدم المساواة في المجتمعات في حال فشلت الحكومات الوطنية في الحد من الضرر الذي تسببه أدوات الذكاء الاصطناعي.
ودعا الكتاب الدول إلى إيجاد طريقة لتقاسم فوائد هذه التطورات على نطاق أوسع، والعمل على إنشاء إطار مؤسسي وحوافز تصوغها السياسات الحكومية، ويعززها خطاب بنّاء، لحث القطاع الخاص على الابتعاد عن الأتمتة والمراقبة المفرطة للعاملين، والاستعاضة عن ذلك بدعم التكنولوجيات الصديقة للعمال.
تقاسم المكاسب
وأكدت "فورين أفيرز"، أن فهم الناس للتكنولوجيا ودور الاختراعات الجديدة سيساعد في تحديد ما إذا كان لهذه التقنيات عواقب إيجابية أو سلبية سواء على الوظائف والدخول، اعتمادًا على ما إذا كانت هذه التكنولوجيا ستساعد العمال البشر أم تبتكر من يحل مكانهم.
واعتبرت أن الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحاضر هو من يتقاسم المكاسب الاقتصادية الجديدة التي تأتي من التقدم التكنولوجي.
وأشارت المجلة إلى أن الإبداعات التكنولوجية التي شهدها العالم في العصور الوسطى، والقرن التاسع عشر وحتى في السنوات العشرين الماضية التي عملت على إحداث تحول في حياة البشر حول العالم لم تتم بسلالة فكل موجة من الابتكارات حملت معها مشاكلها الخاصة بخسارة الناس للكثير.
وأوضحت أن التأثير الأكثر وضوحًا لأي تكنولوجيا جديدة رئيسية يتمثل في كيفية إحداث تحول في الاقتصاد وتأثيره على الوظائف وسبل العيش.
وقالت "فورين أفيرز"، إن الإجابة على تساؤل الخبير الاقتصادي ديفيد أوتور في مقاله الذي حمل عنوان "لماذا لا يزال هناك الكثير من الوظائف؟" هي باختصار أن التكنولوجيا لا تقضي ببساطة على الحاجة إلى العمل البشري؛ بل تغير طبيعة الوظائف في المجتمع وبالتالي نوعية العمال التي يحتاجها المجتمع.
وختمت المجلة تقريرها بالقول: "من الممكن أن يثير الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيا الجديدة حالة من الذعر، ولكن هذا الذعر لم ينتج عنه قدر كبير من وضوح التفكير، إذ تتبادر إلى الأذهان مقولة المفكر الماركسي أنطونيو غرامشي الشهيرة: العالم القديم يحتضر، والعالم الجديد يكافح من أجل أن يولد. وفي فترة خلو العرش هذه تظهر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعراض المرضية. هذه الأعراض واضحة بسهولة. والأمر الأقل وضوحًا هو ما إذا كنا قد نفتقد العالم القديم بمجرد زواله".
المصدر: مجلة " فورين أفيرز" الأمريكية