"فورين أفيرز": شبح الذكاء الاصطناعي يطارد العالم ويهدد المجتمعات بعواقب كارثية

أدوات ضارة

واعتبرت الصحيفة، أن التقدم السريع الذي شهده قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية خلال العقود الأخيرة قوبل في كثير من الأحيان بنشوة غير حكيمة وضجة كبيرة أثارت تساؤلات لدى الناس الذين يدركون أن الابتكار قد لا يكون دائمًا أمرًا جيدًا.

واستشهدت الصحيفة بكتاب "القوة والتقدم: صراعنا الذي دام ألف عام حول التكنولوجيا والازدهار" الذي صدر قبل ظهور برنامج "تشات جي بي تي" لتفسير حالة الذعر التي يعيشها العالم بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة، إن الكتاب حذر من انتشار التفاؤل المفرط بشأن التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي وصفه الكتاب بـ"أم كل التقنيات غير المناسبة".

وألقى الكتاب باللائمة في ذلك على ما سماها " الأوليغارشية التحررية" التي تسببت في خلق أدوات الذكاء الاصطناعي الضارة التي بدأت بالفعل في تدمير الوظائف الجيدة في جميع أنحاء العالم.

وحذر الكتاب من تفاقم عدم المساواة في المجتمعات في حال فشلت الحكومات الوطنية في الحد من الضرر الذي تسببه أدوات الذكاء الاصطناعي.

ودعا الكتاب الدول إلى إيجاد طريقة لتقاسم فوائد هذه التطورات على نطاق أوسع، والعمل على إنشاء إطار مؤسسي وحوافز تصوغها السياسات الحكومية، ويعززها خطاب بنّاء، لحث القطاع الخاص على الابتعاد عن الأتمتة والمراقبة المفرطة للعاملين، والاستعاضة عن ذلك بدعم التكنولوجيات الصديقة للعمال.