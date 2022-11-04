شولتس يطالب الصين بعلاقات اقتصادية "متساوية".. ويدعو بوتين لتمرير شحنات الحبوب

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، الصين بعلاقات تجارية واقتصادية "متساوية" تستند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل".

وقال قبل لقائه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في بكين: "نحن لا نؤيد فصل" العلاقات الاقتصادية مع الصين، لكن "من الواضح أيضاً بالنسبة لنا أن هذا مرتبط بعلاقات اقتصادية متساوية مع المعاملة بالمثل لقضية الانفتاح المتبادل على الاستثمار".

واعتبر رئيس الحكومة الألمانية أنه "يجب ألا تكون هناك ظواهر تبعية، والتي يمكن أن تساهم في عدم تمكننا من القيام بالتجارة البحرية".

وكان شولتس يسعى للرد على العديد من الانتقادات التي يتعرض لها في ألمانيا والخارج بسبب هذه الزيارة إلى الصين في وقت عزز فيه الرئيس الصيني للتو سلطته مع ولاية ثالثة، ما يعتبره منتقدوه نزعة سلطوية.

ويواجه المستشار اتهامات بأنه يخلق مع الصين في المجال التجاري نفس التبعية التي تعاني منها ألمانيا اليوم في مجال الطاقة مع روسيا.

ويرى شولتس أن "الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا" كانت أحد العوامل الرئيسية التي تجعل "العالم غير آمن" اليوم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل الإمدادات الغذائية.

ودعا شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتمديد اتفاق يسمح بمرور شحنات الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا لتجنّب أزمة جوع.

وأوضح للصحفيين خلال زيارة إلى بكين: "أحضّ الرئيس الروسي على عدم رفض تمديد اتفاق الحبوب الذي تنقضي مهلته خلال أيام، يجب عدم استخدام الجوع سلاحاً".

وقال المستشار الألماني إنه أكد خلال زيارته للصين أن ألمانيا ملتزمة بسياسة صين واحدة، بينما تُعالج أيضاً المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضاف شولتس: "لقد أوضحت أن أي تغيير في الوضع الراهن لتايوان يجب أن يكون سلمياً أو بالاتفاق المشترك".