مسؤول روسي: قد نتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران بحلول نهاية العام

قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك إن من الممكن التوصل إلى اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين إيران وروسيا وعدة دول تغطي منطقة أوراسيا الشاسعة الممتدة من حدود أوروبا الشرقية إلى غرب الصين بحلول نهاية العام.

وأضاف أوفرشوك أن المحادثات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم أرمينيا وروسيا البيضاء وقازاخستان وقرغيزستان وروسيا في مراحلها الأخيرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عنه اليوم الاثنين.

وصرح أوفرشوك: "نتحرك إلى الأمام... يحدونا أمل كبير في أن يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقية بحلول نهاية العام".

واكتسبت المنطقة وإيران أهمية إضافية للكرملين بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا التي حدت من طرق التجارة الخارجية لروسيا وأجبرتها على البحث عن أسواق خارج أوروبا.

وتوطدت العلاقات بين موسكو وطهران منذ حربها مع أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، حيث تم البدء في عمليات شراء كبيرة لطائرات مسيرة إيرانية الصنع لاستخدامها في مهاجمة أوكرانيا، إلا أن التجارة بين البلدين لم تشهد زيادة كبيرة.

ووفقا لبيانات حكومية فقد ارتفع معدل تبادل السلع بين روسيا وإيران بنسبة 20 % في عام 2022، ، وفقا لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تحل الاتفاقية الإقليمية مع إيران محل اتفاقية مؤقتة تنص بالفعل على خفض الرسوم الجمركية على مئات من أنواع السلع.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بدأت روسيا مبادلة منتجات النفط مع إيران.

وفي مارس/ آذار، قالت طهران إنها تعتمد على "كميات ضخمة" من مبادلات النفط والغاز مع موسكو.

وصرح أوفرشوك لوكالة "تاس" من دون الخوض في التفاصيل إن المفاوضات مستمرة بين دول الاتحاد الاقتصادي الآوراسي بشأن إنشاء سوق مشتركة للغاز.