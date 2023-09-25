أمريكا تخصص 522 مليون دولار لدعم نظام الطاقة الأوكراني

قالت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، إن كييف وواشنطن وقعتا مذكرة تفاهم ستحصل أوكرانيا بموجبها على ما يصل إلى 522 مليون دولار لتعزيز قوة نظام الطاقة الأوكراني.

وذكرت السفارة في بيان صدر أمس الأحد، أن أوكرانيا ستحصل على مساعدات جديدة لقطاع الطاقة بقيمة 422 مليون دولار، وستخصص 100 مليون دولار أخرى لتنفيذ إجراءات بعينها تشمل إصلاحات.

وتابعت أن أحد الأهداف هو مساعدة أوكرانيا على استعادة بنية تحتية حيوية بعد هجمات جوية روسية على محطات ومحولات الكهرباء التي أسفرت عن انقطاع التيار عن الملايين في بعض الفترات أثناء الشتاء الماضي.