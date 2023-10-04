سعر صرف الشيكل يتراجع لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار لأدنى مستوى له، منذ أكثر من 7 سنوات.

وتراجع سعر صرف الشيكل إلى 3.87 مقابل الدولار.

وكان بنك إسرائيل كشف غير مرة أن قوة الشيكل تراجعت بنسبة 10% مقابل الدولار؛ بسبب تأثير تشريعات خطة التعديلات القضائية، وانعدام الاستقرار السياسي في إسرائيل.

وسيبدأ بنك إسرائيل، منتصف الشهر الحالي، تحديد سياسة وسعر الفائدة للتأثير على سعر صرف الشيكل.

وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سيعلن بنك إسرائيل عن نسبة الفائدة للأسابيع الستة المقبلة، وذلك للمرة قبل الأخيرة في هذا العام.

ويقدر مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون، في البنوك ووزارة المالية، أن نسبة الفائدة الأساسية في إسرائيل ستصل إلى 5% مع نهاية العام الحالي.