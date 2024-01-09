تفاقم أزمة "بوينغ" بعد كشف خلل جديد بطائرات "ماكس 737"‎

تفاقمت أزمة طائرات "بوينغ 737 ماكس" الأخيرة، الاثنين، بعد أن قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" إنها عثرت على براغي مفكوكة في عدة طائرات "ماكس 9"، مما أثار مخاوف جديدة بين خبراء الصناعة بشأن كيفية تصنيع طائرتها الأكثر مبيعاً.

وأوقف الهيئات التنظيمية الأمريكية 171 طائرة "737 ماكس 9" بعد انفجار بمقصورة طائرة تشغلها شركة "ألاسكا إيرلاينز" بعد قليل من إقلاعها من مطار بورتلاند بولاية أوريجون الجمعة، مما أدى إلى هبوطها اضطرارياً.

وقالت "يونايتد إيرلاينز"، وهي إحدى شركتي الطيران الأمريكيتين اللتين تستخدمان هذا الطراز من بوينغ، إن عمليات الفحص التي أجرتها وجدت براغي مفكوكة في عدة لوحات.

وزاد ذلك المخاوف بشأن عملية إنتاج 171 طائرة (ماكس 9) أوقفت عن التحليق حالياً.

وقال مصد إن يونايتد عثرت على ما يقرب من 10 طائرات بها براغي مفكوكة وإن الرقم قد يرتفع.

وواجهت "بوينغ" العديد من مشكلات الإنتاج منذ إيقاف تشغيل عائلة "737 ماكس" في أوائل 2019 بعد حادث خلف قتلى، وانخفضت أسهمها 8% الاثنين.