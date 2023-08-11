توقعات بزيادة الطلب على النفط إلى مستوى قياسي خلال 2023

يتّجه استهلاك النفط إلى تسجيل رقم قياسي مطلق، فيما رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي هذا العام إلى "أعلى مستوى مسجّل على الإطلاق" قبل أن تتباطأ قليلًا وتيرة الارتفاع في 2024.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتفرعة من منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي والتي يوجد مقرها في باريس، في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الجمعة، إن الطلب العالمي على النفط بلغ منذ الآن "مستوى قياسيًا قدره 103 ملايين برميل، في اليوم في حزيران/يونيو، وقد يسجّل، في آب/أغسطس، رقمًا قياسيًا جديدًا".

وذكر التقرير أن "الطلب العالمي على النفط يبلغ مستويات قياسية مدفوعًا بالرحلات الجوية الصيفية، والاستخدام المتزايد للنفط في إنتاج الكهرباء، والزيادة الحادة في نشاط قطاع البتروكيماويات الصيني".

وعلى الصعيد العام، أوضحت الوكالة أنه "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2,2 مليون برميل في اليوم" بالمقارنة مع العام 2022 "ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثّل الصين أكثر من 70% من الزيادة".

وسيكون هذا "أعلى مستوى سنوي مسجّل على الإطلاق"، علمًا بأنّ الوكالة كانت تتوقع بالأساس، في شباط/فبراير، بلوغ الطلب خلال السنة الجارية مستوى قياسيًا قدره 101,9 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 99,9 مليون برميل في اليوم في 2022، و97,6 مليون برميل في اليوم في 2021.