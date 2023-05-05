محادثات إسرائيلية فلسطينية لاستخراج الغاز من حقل قبالة شواطئ غزة

ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، في تقرير، أن الحكومة الإسرائيلية تجري "محادثات سرية" مع السلطة الفلسطينية في رام الله؛ لاستخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، قبالة شواطئ قطاع غزة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية أجرت مناقشات داخلية بشأن حقل الغاز الذي يبعد 36 كيلومترا عن ساحل غزة في مياه البحر المتوسط.

وأفاد التقرير بأن المحادثات كجزء من العملية السياسية والأمنية بدأت مؤخرا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بوساطة أمريكية.

وذكر أن مسألة تطوير حقل "غزة مارين" وإعداده لاستخراج الغاز كانت من ضمن المحادثات التي أجريت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، مؤخراً، برعاية الولايات المتحدة، وبمشاركة أردنية ومصرية.

ويقود المناقشات في هذا المشروع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي إلى العقبة وشرم الشيخ، و"منسق عمليات الحكومة في المناطق" الفلسطينية غسان عليان.

كما ذكر مصدر إسرائيلي مطلع لـ"إرم نيوز" أن هذا المشروع المشترك سيساهم في دعم الفلسطينيين اقتصاديا، بالإضافة لخفض التوتر المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفت المصدر إلى تعقيدات قانونية وأمنية تواجه هذا المشروع، إذ إن إدارة المشروع تحتاج إلى دولة كاملة قانونياً، وبالتالي لا تستطيع السلطة الفلسطينية إدارته، فيما تتجه إسرائيل إلى مصر لإدارة المشروع.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذه الخطوة قد تثير انتقادات عامة في إسرائيل حول مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هذه الاتفاقية سيتم إبرامها مع السلطة الفلسطينية نفسها وليس مع السلطات في غزة.