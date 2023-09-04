تسارع التضخم السنوي في تركيا خلال أغسطس‎

سجّلت تركيا تسارعًا في التضخم خلال آب/أغسطس، ولامس نسبة 60% على فترة سنة.

ويزيد ذلك، الضغوط على المصرف المركزي لرفع إضافي لمعدلات الفائدة سعيًا لكبح جماح الأسعار، رغم أن ذلك يخالف توجهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن الأسعار زادت بنسبة 58,9% على فترة 12 شهرًا تنتهي في آب/أغسطس، مقارنة مع 47,8% في تموز/يوليو.

وتعكس هذه النسبة المرتفعة المهمة الشاقة التي تنتظر الفريق الاقتصادي الجديد لأرودغان الذي أعيد انتخابه رئيسًا في أيار/مايو، وحاجته إلى رفع الفائدة بنسب كبيرة لضبط الأسواق.

وفي حزيران/يونيو، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة أردوغان.

وبعد إعلان المؤشرات الجديدة، أقر وزير الخزانة التركي محمد شيمشك بأن الإجراءات تحتاج وقتًا لتحقق نتيجة.

وكتب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "ندرك أن مكافحة التضخم تتطلب وقتًا. نحن في مرحلة انتقالية. سنقوم بكل ما يلزم... لضبط التضخم ومن ثم خفضه".