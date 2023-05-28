بريطانيا تدرس خططا لكبح أسعار السلع الغذائية الأساسية

وأفادت "تليغراف" أمس السبت، بأن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة فيه "على أقل مبلغ ممكن".

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب من "رويترز" للتعليق على التقرير الذي استقى معلوماته من مصادر في الحكومة.

وقال باركلي لتلفزيون بي.بي.سي "ما أفهم هو أن الحكومة تعمل بشكل بناء مع المتاجر على كيفية التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم أسعار الأغذية وتكلفة المعيشة، وفعل الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على الموردين".