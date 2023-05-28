بريطانيا تدرس خططا لكبح أسعار السلع الغذائية الأساسية
ذكرت صحيفة "تليغراف" إن الحكومة البريطانية تدرس خططا لحث تجار التجزئة على كبح أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب وذلك في ظل تواصل ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات.
ولكن عند سؤال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي عن وضع مثل هذه الضوابط قال لتلفزيون بي.بي.سي اليوم الأحد، "ليس هذا ما أفهمه".
وأفادت "تليغراف" أمس السبت، بأن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة فيه "على أقل مبلغ ممكن".
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب من "رويترز" للتعليق على التقرير الذي استقى معلوماته من مصادر في الحكومة.
وقال باركلي لتلفزيون بي.بي.سي "ما أفهم هو أن الحكومة تعمل بشكل بناء مع المتاجر على كيفية التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم أسعار الأغذية وتكلفة المعيشة، وفعل الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على الموردين".
وتعاني بريطانيا من أحد أعلى معدلات التضخم في قطاع الأغذية بغرب أوروبا مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 19 % خلال العام الماضي.
وأعلنت أكبر سلاسل المتاجر مثل "تيسكو" و"سينسبري" تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسابيع القليلة الماضية.