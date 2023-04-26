روسيا: لا نرى أي تقدم بشأن تمديد اتفاق الحبوب

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها لا ترى "أي تقدم" في رفع العقوبات أمام صادراتها من الأسمدة، وهو شرط وضعته لتمديد اتفاق الحبوب الأوكراني الذي ينتهي في منتصف مايو المقبل.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، غينادي غاتيلوف، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "حتى الآن لا نرى أي تقدم بشأن رفع العقوبات أمام صادرات من الأسمدة".

وقالت الأمم المتحدة، إن غوتيريش رسم في رسالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين "الخطوط العريضة للطريقة المقترحة للمضي قدمًا لتحسين وتوسيع وتمديد الاتفاقية".