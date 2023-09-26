أزمة الغلاء المعيشي في بريطانيا "تقلص أعمار" السكان‎

توقع خبراء أن تؤدي أزمة الغلاء التي يغذيها التضخم في المملكة المتحدة إلى تقليص أعمار "السكان"، و"اتساع الفارق" بين الأغنياء والفقراء في الحصول على الخدمات الصحية، بحسب دراسة نشرتها مجلة " بي ام جاي بابليك هلث" الإثنين.

وتوقعت الدراسة أن تصل نسبة من "يموتون قبل أوانهم" (تحت سن الـ75 لسبب) إلى 6,5% بسبب عدم وجود خيارات مناسبة.

وفيات أكثر بين الأسر الأفقر

الدراسة أبانت احتمالية أن تسجل الأسر الأكثر فقرا عددا أكبر من الوفيات أعلى بأربع مرات مما قد تسجله الأسر الأكثر ثراء، مع دفعها لنسبة أكبر من دخولها على فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعا واضحا.

كما نبهت الدراسة إلى تأثير ارتفاع التكاليف في مجتمع ومكان الدراسة (أسكتلندا في 2022-2023)، في بيان فارق الوفيات، موصية بإيجاد دعم حكومي واتخاذ قرارات بشأن الفاتورة المنزلية.

الدراسة خلصت إلى أهمية وجود البيانات للحصول على نماذج نتائج مستقبلية، بما في ذلك متوسط ​​العمر المتوقع وعدم وجودها في المملكة المتحدة.

جرس إنذار

وحذرت الدراسة من أن عدم تدخل الدولة سيسبب ارتفاعا في نسبة الوفيات إلى 5% في المناطق الأقل فقراً، و23% في المناطق الأكثر فقراً، بنسبة مئوية تصل إلى 2% في حال تدخل الدولة، وإلى 8% في حال عدم التدخل، ما يؤكد أن متوسط ​​العمر سينخفض في كلتا الحالتين".

يذكر أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد سجل في آب/أغسطس 6,7%، مع توقعات بأن يصل إلى 11,1%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، مدفوعا بالتداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحرب الأوروبية في أوكرانيا.