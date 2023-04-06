صندوق النقد: النمو الاقتصادي العالمي لن يتجاوز 3% هذا العام

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تحديثه السابق لتقرير الاقتصاد العالمي في نهاية كانون الثاني/ يناير، أن يناهز النمو 2,9% عام 2023، وهو معدل أفضل قليلا من التقديرات الأولى التي أعلنها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ورغم توقع نمو جيّد لاقتصادات الدول الناشئة الكبرى، ولا سيما الصين والهند، إلا أنه سيكون أضعف مما كان يأمل صندوق النقد الدولي في الاقتصادات المتقدمة.

وأضافت غورغييفا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، إذ قالت: "نتوقع نموا بنسبة 3% تقريبا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي أضعف توقعاتنا على المدى المتوسط منذ عام 1990".

وشدّدت المديرة العامة على أنه في ظل هذه الظروف، فإن استمرار التشديد النقدي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال "مرتفعا" يجب أن يظل الأولوية، رغم مخاطر اضطراب القطاع المالي.

واعتبرت أن المخاطر تبقى "محدودة" ويمكن للبنوك المركزية منعها عبر "استخدام سياساتها المالية لضمان استقرار" القطاع.