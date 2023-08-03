تراجع كبير للاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية

أظهرت بيانات لمركز الأبحاث "IVC-LeumiTech"، انخفاض الأموال التي جمعتها الشركات الناشئة والشركات التكنولوجية الإسرائيلية بنسبة 65% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد جمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ما مجموعه 1.78 مليار دولار من المستثمرين في الأشهر من أبريل إلى يونيو من هذا العام، بارتفاع طفيف وصل إلى 1.7 مليار دولار تم جمعها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

لكن هذه الأرقام تكشف انخفاضا بـ 65% عن الـ 5 مليارات دولار التي تم جمعها خلال الربع الثاني من العام الماضي، حسبما أظهرت البيانات الأولية المقدمة في تقرير مراجعة "IVC-LeumiTech" للتكنولوجيا الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن التداول في بورصة تل أبيب تأثر في النصف الأول من عام 2023 بشكل رئيسي بعدم اليقين بشأن الإصلاح القضائي، الذي تم تعليقه في مارس، في محاولة لإجراء محادثات بين الائتلاف وأحزاب المعارضة من أجل التوصل إلى اتفاق واسع، حسبما قالت بورصة تل أبيب في تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع.

ورغم استمرار تراجع الاستثمارات في الربع الثاني من عام 2023، فقد أظهرت البيانات الواردة في تقرير "IVC-LeumiTech" أن الانخفاض في جمع الأموال مقابل الربع الأول قد توقف مؤقتًا "على الأقل في الوقت الحالي".

وذكر التقرير أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تلقت ما يقارب من 15 مليار دولار من الاستثمارات العام الماضي، وخلال ازدهار التمويل في عام 2021، جمعت ما مجموعه 25.6 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، مما أدى إلى تقييمات عالية للشركات.

لكن تباطأت الاستثمارات في الشركات الخاصة في النصف الثاني من عام 2022 وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع سوق الأسهم العالمية، وتسريح عمال قطاع التكنولوجيا.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"