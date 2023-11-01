إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي يوم 27 من الشهر الماضي، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير.

وصعدت مخزونات الخام 774 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بزيادة 1.3 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 272 ألف برميل في الأسبوع الماضي.