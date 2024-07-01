دراسة: ثروات المليارديرات الروس تتكاثر على نحو متسارع
كشفت دراسة حديثة، استندت على بيانات من مؤشر وكالة "بلومبرغ" للمليارديرات (BBI)، أن إجمالي ثروات أغنى رجال الأعمال من روسيا، ارتفع في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 28.749 مليار دولار.
ويشمل تصنيف "BBI" أغنى 500 شخص في العالم، ويضم حاليا 25 روسيًا، بلغ إجمالي ثروتهم لغاية الأول من شهر تموز/يوليو الجاري، 354.99 مليار دولار.
وجاء في المركز الأول فلاديمير بوتانين، أحد المالكين الرئيسين لشركة "نوريلسك نيكل"، الذي زادت ثروته بمقدار 902 مليون دولار منذ بداية العام، لتصل إلى 32 مليار دولار.
وكان المركز الثاني من نصيب وحيد أليكبيروف، المالك المشارك لشركة "لوك أويل" النفطية، الذي زادت ثروته بمقدار 3.54 مليار دولار، إلى 28.2 مليار.
وفي المركز الثالث فلاديمير ليسين المستفيد من شركة "NLMK"، حيثُ زادت ثروته بمقدار 3.24 مليار، إلى 27.2 مليار دولار، وجاء في الرابع المالك المشارك لشركة "Novatek" ليونيد ميخيلسون برأسمال وصل إلى 25.8 مليار دولار.
وجاء خامسا المستفيد الرئيس من شركة "سيفرستال"، أليكسي مورداشوف، الذي ارتفعت ثروته بمقدار 4.71 مليار دولار إلى 25.6 مليار دولار، والمركز السادس لأندريه ميلينشينكو، الذي زادت ثروته بمقدار 5.76 مليار دولار، لتصل إلى 24.6 مليار دولار، الذي تصدر قائمة أكثر الرابحين.
ويحتل المركز السابع رجل الأعمال أليشر عثمانوف، الذي انخفضت ثروته بمقدار 1.86 مليار دولار منذ بداية العام، إلى 19.2 مليار، والثامن كان من نصيب ميخائيل بروخوروف، الذي زادت ثروته بمقدار 1.84 مليار دولار، إلى 17.6 مليار دولار.
والمركز التاسع حافظ عليه مؤسس مجموعة "ألفا"، ميخائيل فريدمان، الذي زادت ثروته بمقدار 1.49 مليار دولار، إلى 13.8 مليار دولار، وبقي رجل الأعمال ديمتري ريبولوفليف في المركز العاشر، حيثُ ارتفعت ثروته بمقدار 816 مليون دولار إلى 12.4 مليار دولار.
وكانت مجلة "فوربس" قد قالت عبر نسختها باللغة الروسية، إن أغنى أغنياء روسيا أضافوا 152 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال عام 2022.