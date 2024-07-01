دراسة: ثروات المليارديرات الروس تتكاثر على نحو متسارع

كشفت دراسة حديثة، استندت على بيانات من مؤشر وكالة "بلومبرغ" للمليارديرات (BBI)، أن إجمالي ثروات أغنى رجال الأعمال من روسيا، ارتفع في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 28.749 مليار دولار.

ويشمل تصنيف "BBI" أغنى 500 شخص في العالم، ويضم حاليا 25 روسيًا، بلغ إجمالي ثروتهم لغاية الأول من شهر تموز/يوليو الجاري، 354.99 مليار دولار.

وجاء في المركز الأول فلاديمير بوتانين، أحد المالكين الرئيسين لشركة "نوريلسك نيكل"، الذي زادت ثروته بمقدار 902 مليون دولار منذ بداية العام، لتصل إلى 32 مليار دولار.

وكان المركز الثاني من نصيب وحيد أليكبيروف، المالك المشارك لشركة "لوك أويل" النفطية، الذي زادت ثروته بمقدار 3.54 مليار دولار، إلى 28.2 مليار.

وفي المركز الثالث فلاديمير ليسين المستفيد من شركة "NLMK"، حيثُ زادت ثروته بمقدار 3.24 مليار، إلى 27.2 مليار دولار، وجاء في الرابع المالك المشارك لشركة "Novatek" ليونيد ميخيلسون برأسمال وصل إلى 25.8 مليار دولار.