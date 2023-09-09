"وول ستريت جورنال": انتهى ازدهار سوق العمل في الولايات المتحدة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة واجهوا نقصا واسعا في الأيدي العاملة، في الوقت الذي حدث فيه انتعاش اقتصادي سريع، بعد شهور على انتهاء القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

ووفق الصحيفة، "فقد حاولت مشاريع الأعمال تقديم إغراءات للعمال وعرضت عليهم أجورا أعلى ومكافآت، مقابل التوقيع على العقود، ووضعت اللافتات التي تطلب الحاجة إلى العمال على جوانب الشوارع".

وأصبحت وتيرة التوظيف لدى الشركات تتم بسرعة أقل، فيما قلت إعلانات الوظائف الشاغرة، حيث إن زيادة أسعار الفائدة تلقي بظلالها على الطلب الاقتصادي.