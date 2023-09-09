"وول ستريت جورنال": انتهى ازدهار سوق العمل في الولايات المتحدة
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة واجهوا نقصا واسعا في الأيدي العاملة، في الوقت الذي حدث فيه انتعاش اقتصادي سريع، بعد شهور على انتهاء القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.
ووفق الصحيفة، "فقد حاولت مشاريع الأعمال تقديم إغراءات للعمال وعرضت عليهم أجورا أعلى ومكافآت، مقابل التوقيع على العقود، ووضعت اللافتات التي تطلب الحاجة إلى العمال على جوانب الشوارع".
وأصبحت وتيرة التوظيف لدى الشركات تتم بسرعة أقل، فيما قلت إعلانات الوظائف الشاغرة، حيث إن زيادة أسعار الفائدة تلقي بظلالها على الطلب الاقتصادي.
ومن الممكن أن يضعف الاقتصاد بشكل عام، ومن ضمنه سوق العمل بشكل كبير، قبل أن يصل التضخم إلى الهدف المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي عند 2%، لكن مع تراجع معدلات التوظيف، والتخفيف من التضخم، تتزايد الفرص بأن يتمكن الاقتصاد من تفادي حدوث مثل هذا الانكماش الحاد.
ويشهد سوق العمل تدفق مزيد من الأيدي العاملة الساعية للحصول على عمل، كالنساء اللواتي فقدن وظائف الرعاية النهارية والمدرسية جراء الجائحة، والمهاجرين الذين يبحثون عن وظائف في المطاعم ومتنزهات الترفيه وبيوت الرعاية، علاوة على الأميركيين من ذوي الإعاقات.
يذكر أن نمو الأجور آخذ في التباطؤ، حيث يواجه أصحاب العمل منافسة أقل على العمال، وفي حال التحق المزيد من الأميركيين إلى القوى العاملة خلال الأشهر المقبلة، فقد يتباطأ مؤشر الأجور بشكل أكثر.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية