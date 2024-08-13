تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أسبوع، بينما تترقب الأسواق بيانات مهمة للتضخم الأمريكي.

ويتوقع أن تقدم تلك البيانات مزيداً من المؤشرات حول القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2466.69 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس/ آب في وقت سابق من الجلسة.

يأتي ذلك في وقت صعدت فيه العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2506.90 دولار.

وينتظر المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو/ تموز، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، يليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غداً الأربعاء.

ويتوقع أن تظهر تلك البيانات ارتفاع التضخم والتضخم الأساسي 0.2% على أساس شهري.

ويتوقع المتداولون بنسبة 50% خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لأداة "فيد ووتش" من "سي.إم.إي".

وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.8607 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2% إلى 938.55 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.4% إلى 917.10 دولار.