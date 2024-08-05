علّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على تراجع أسواق الأسهم الأمريكية، ملقيًا اللوم على منافسيه الديمقراطيين، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال ترامب عبر حسابه على منصته "سوشال تروث"، إن "أسواق الأسهم تنهار. لقد أخبرتك بذلك!!! كامالا ليس لديها أدنى فكرة. بايدن نائم. كل ذلك بسبب القيادة الأمريكية غير الكفؤة!".

وتراجعت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي، بعد تقرير الوظائف الأضعف، الذي أثار مخاوف من أن الاقتصاد قد يتباطأ بوتيرة أسرع مما توقعه المحللون.

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وبحلول الاثنين، اشتدت عمليات البيع، بحيث انخفضت العقود الآجلة للأسهم لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 2% وانخفضت بأكثر من 4% في بورصة "ناسداك".

وانخفضت الأسواق في جميع أنحاء العالم، لا سيما في آسيا وأوروبا، ففي اليابان، انخفض مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 12.4%، وانخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 12.2%.

وكانت أسواق الأسهم قد ارتفعت عمومًا منذ بداية عام 2023 على أساس البيانات الاقتصادية القوية، إذ تجاوزت مستويات التوظيف التوقعات باستمرار في مواجهة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الذي يهدف إلى إبطاء الاقتصاد.

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وحاول ترامب، الذي ربط نفسه بسوق الأسهم خلال فترة رئاسته، مرارًا وتكرارًا أن الفضل بالأرقام القياسية، التي سجلتها سوق الأسهم في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، يعود إليه.

وفي وقت سابق قال ترامب إن السوق كان يبلي بلاء حسنًا "لأنهم يعتقدون أنني سأُنتخب"، لافتًا إلى أن معنويات المستثمرين كانت ترتفع؛ لأن استطلاعات الرأي ضد بايدن كانت "جيدة جدًا".

فيما ردت حملة بايدن، على تعليقات ترامب، بالقول: "يحاول يائسًا أن ينسب الفضل إلى سوق الأسهم التي وصلت إلى مستويات قياسية في عهد الرئيس بايدن".