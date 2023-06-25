أضاحي العيد.. ارتفاع الأسعار يثقل كاهل اليمنيين

يحلّ عيد الأضحى المبارك على اليمنيين، في ظل أوضاع معيشية قاسية، ما أثر على أسعار الأضاحي.

وتتراوح أسعار الأضاحي بنوعيه، البلدي بين (120-350 ألف ريال يمني)، والصومالي بين (150- 180 ألف ريال يمني).

يقول التاجر محمد حسن إن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي يعود إلى احتكار التجار الكبار للماشية، مطالبا الجهات المختصة بضرورة فرض الرقابة والمحاسبة.

ووصف في حديث لـ "إرم نيوز" إقبال المواطنين اليمنيين على شراء الأضاحي هذا العام بـ "المتوسط" مقارنة بالأعوام الماضية.

من جانبه قال الأستاذ الجامعي الدكتور غسان عبادي إنه يبحث عن "شريك لشراء كبش العيد".

وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك "كان معي 50 ألف ريال، أخذتها من راتبي وتقشفت وربطت الحزام أنا وأسرتي المكونة من 8 أفراد، كي أشتري كبش العيد، وبقية الراتب خصصته لشراء نصف الراشن (المخزون الشهري)، أما كساء العيد، شطبت عليه وأقنعت أسرتي أن تُعيّد بكساء عيد الفطر الماضي".