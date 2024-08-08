أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الخميس، تعليق رحلاتها إلى العاصمة الصينية بكين بداية من 26 من شهر أكتوبر/تشرين الأول حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويأتي قرار "بريتش إيروايز" دون أن توضح السبب وراء قرارها، في وقت تعاني فيه شركات طيران أوروبية بسبب حظر التحليق عبر المجال الجوي الروسي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقالت شركة الطيران المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (إيه.آي.جي) إنها ستواصل الطيران يوميا إلى شنغهاي وهونغ كونغ، ولم تذكر الشركة ما إذا كانت ستعلن خطا جديدا بديلا لخط بكين.

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ولا تستطيع شركات الطيران الأوروبية والبريطانية التحليق فوق المجال الجوي الروسي، ما يعني أن الرحلات إلى آسيا تستغرق بضع ساعات أكثر من السابق ويجعلها أكثر تكلفة وأقل جاذبية للعملاء.

وأعادت الخطوط الجوية البريطانية تشغيل مسار بكين منذ نحو عام بعد توقف بسبب جائحة (كوفيد-19).

وذكرت مجموعات منها "لوفتهانزا" أن المنافسة من شركات الطيران الصينية، التي يُسمح لها بالتحليق فوق المجال الجوي الروسي، قلصت من إيراداتها على الخطوط التي تتنافس فيها مع تلك الشركات.