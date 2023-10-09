مصر.. انفراجة اقتصادية متوقعة مطلع 2024 مع دخول "بريكس"

وتقدمت مصر نحو 38 مركزًا في مؤشر الدول الأكثر أمانًا 2021، وفقًا لتصنيف مجلة "جلوبال فاينانس" مقارنة بعام 2019.

وأشار مستشار البنك الدولي إلى إشكالية الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للصرف في البنوك، وسعر الصرف في السوق الموازية، موضحًا أن "هذه الفجوة لها عواقب وخيمة على المستثمرين، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الحكومة من مصادر العملة الصعبة خصوصًا بند تحويلات المصريين بالخارج".

انفراجة اقتصادية في يناير 2024

أما أستاذ الاقتصاد التجاري الدولي بالجامعة البريطانية، أحمد سعيد، فأشار إلى أن "خروج 28 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر -المتمثلة في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية في مارس 2022، مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية- صنع أزمة اقتصادية في مصر، وحمّل الحكومة أعباءً ضخمة، أبرزها زيادة الضغط على الدولار، ما تسبب في قلة المعروض منه".

وأشار إلى أن "مصر تنتظر انفراجة ضخمة في بداية العام المقبل، وهو موعد انضمام القاهرة إلى "بريكس"، متوقعًا تحسُّن المناخ الاقتصادي في الدولة.

28 مليار دولار استثمارات منتظرة لـ "بريكس"

قال سعيد "توجد استثمارات منتظرة باليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية، وهي استثمارات ستستخدمها القاهرة في تمويل مشترياتها من الدول الثلاث، والمقدرة بنحو 28 مليار دولار، ما يعني تخفيف الضغط على الدولار في الاستيراد"، وأشار إلى أنه "مع توافر هذه العملات وتخفيف الضغط على الدولار، ستعود الاستثمارات المباشرة إلى مصر".

وفي أغسطس/آب 2023، أعلن قادة بريكس انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينها 3 دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إن "استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثّل الدولار الحصة الكبرى منه، ما يؤدي إلى تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية".

ولن يقتصر التحسُّن، من وجهة نظر "سعيد"، على شهر يناير فقط، ولكن مع نهاية يونيو 2024 ستكون نهاية الخطة الاستثنائية التي وضعتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات خروج 28 مليار دولار للمستثمرين في السندات وأذون الخزانة، بما يؤدي إلى الضغط مرة جديدة على الدولار.

تحديات الاقتصاد المصري

اتفق مسؤولون وخبراء اقتصاد على أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين المناخ الاستثماري، وقد اتخذت القاهرة بعض الإجراءات الهيكلية وقدَّمت الحوافز للمستثمرين، بعد فترة البناء والتأهيل التي شهدتها البنية التحتية، باعتبارها المحرك الأساس للاستثمار في أي دولة.

تعديلات قانون الاستثمار

قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن "مصر في طريقها لتجاوز الفترة الصعبة، في ظل التكلفة الضخمة التي تحملتها الدولة، في تطوير البنية الأساسية وتأهيلها على مدار السنوات الماضية، التي تُعدُّ من أهم العوامل المؤثرة في عملية الاستثمار، فضلًا عن توفير الطاقة والكهرباء، وأهمية هذا الملف الذي يشغل أي مستثمر في مجال الصناعة".

وأضاف البهي، في تصريحات إلى "إرم نيوز"، أن "إنجاز الدولة للبنية التحتية وتوسيع الموانئ، أسهما في جعل مصر منطقة لوجيستية، قادرة على استغلال موقعها المميز بين في المنطقة، ما يساعد على جذب أنظار المستثمرين إلى مصر، لكنه ليس كافيًا لإقناع المستثمرين بضخ استثمارات جديدة في مصر، فمن الضروري أن تقدّم الدولة مزيدًا من الدعم، ويجب أن تراعي المستثمر، وتتضمن هذه التعديلات مزايا وتسهيلات للصناعة".

وزير استثمار

تابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية "من الضروري أن يكون لدى مصر وزير استثمار خلال الفترة المقبلة، حتى تكون لديه القدرة على اتخاذ كثير من القرارات المهمة لمصلحة الاستثمار والمناخ الاستثماري للدولة، بما لديه من رؤية وخطة داعمة ومؤثرة في خلق الفرص الاستثمارية محليًّا وخارجيًّا".

وأشار البهي إلى أن "وزير الاستثمار يكون المسوّق لمصر والسوق المصرية خارجيًّا، فلا بد من وجود مَن يخاطب المستثمر الأجنبي، ويُطلعه على كل هذه التطورات والتعديلات المشجّعة على الاستثمار في السوق المحلية".

القضاء على البيروقراطية

يرى البهي أن "عامل الوقت يُمثّل أهمية كبيرة للمستثمر، لذا تأتي فكرة القضاء على البيروقراطية، التي تمثّل تحديًا كبيرًا ومؤثرًا في قرارات المستثمرين للاستثمار في مصر، فالقضاء على البيروقراطية، أمر مهم جدًّا يجب الاهتمام به لتشجيع المستثمرين".

ومن الضروري استكمال منظومة التحول الرقمي، التي بدأتها الدولة المصرية، وتعميمها على جميع الجهات ومؤسسات الدولة، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فتوجد كثير من الإجراءات التي تستهلك كثيرًا من الوقت، فاستكمال هذه المنظومة، سيكون لها مردود إيجابي على مستقبل الاستثمار، وفق البهي.

"استقرار سعر العملة"

من جانبه، يرى المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه مستقبل الاستثمار في مصر، هو استقرار سعر العملة واستقرار السوق، وأن يكون الأمر واضحًا فيما يخص تحرير سعر الصرف، فكل هذه تحديات من المفترض دراستها جيدًا".

وأضاف فتح الله فوزي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الحوافز التي تقدّمها الدولة المصرية للمستثمر، جيدة جدًّا، لكن هناك المزيد الذي ينتظره المستثمر، لتشجيعه على الاستثمار، ومن بين هذه المحفزات الأراضي الصناعية وسهولة منح وترخيص هذه الأراضي".