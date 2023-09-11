كيشيدا يعتزم إجراء تعديل وزاري وإصدار حزمة اقتصادية "جريئة"

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد، عزمه إجراء تعديل وزاري في حكومته بحلول الأربعاء. وقال إنه يخطط لإصدار حزمة اقتصادية جديدة بهدف مساعدة الأسر اليابانية على مواجهة التضخم.

وأوضح كيشيدا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الهندية نيودلهي حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين"بعد عودتي إلى اليابان في وقت مبكر الاثنين، سأقوم بالتنسيق مع الأشخاص المعنيين لإصدار تعيينات في مناصب قيادية ومناصب وزارية في الحزب (الحاكم)".

وأكد "أريد حماية الناس من ارتفاع الأسعار مع تنشيط اتجاه زيادة الأجور وتوسيع الاستثمارات". وتابع "أريد تنفيذ حزمة اقتصادية جريئة مدعومة بموازنة ضرورية، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل عاجل جدا".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يحاول فيه كيشيدا رفع شعبيته المتراجعة وكذلك مكانته داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم قبل انتخابات قيادة الحزب العام المقبل.