تجاوزت 3 تريليونات يورو.. وكالات التصنيف تراقب ديون فرنسا

تراقب وكالات التصنيف الائتماني ارتفاع الديون الفرنسية التي تجاوزت 3 تريليونات يورو في عام 2023، وما زالت في تصاعد، ما يشكل تحديًا مستمرًا للاستدامة المالية، وفق صحيفة "لوموند".

ولفتت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تلخيص قدمه وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في الأيام الأولى من عام 2024، في إطار حملته لمعالجة إدارة المالية العامة، مقرًا بالتحديات المقبلة، لا سيما وسط ارتفاع النفقات وانخفاض توقعات النمو من (1.4-1)%.

وقالت "لوموند" إن الإجراءات الفورية تشمل تخفيضات في الميزانية بقيمة 10 مليارات يورو، مستهدفة في المقام الأول تدابير الأزمة وميزانيات الوزارات؛ بهدف تحقيق الاستقرار المالي في ظل النفقات غير المتوقعة، مثل الإعانات الزراعية والحوافز الأمنية للألعاب الأولمبية.

وأضافت أن هذه الإجراءات ستكمل مبلغ 12 مليار يورو المخصص لتخفيضات الميزانية في الخطة المالية لعام 2025، موضحة أن التباطؤ الاقتصادي الذي تفاقم بسبب التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة، أدّيا إلى مراجعة توقعات النمو لعام 2024.