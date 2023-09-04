الدولار يتراجع وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أمريكا

تراجع الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.048% إلى 104.18 لكنه ظل قريبا من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 أغسطس آب.

وارتفع المؤشر 1.7% في أغسطس/ آب وأنهى سلسلة خسائر استمرت شهرين.

ونظرا لإغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الاثنين فمن المرجح أن تكون السيولة ضعيفة وأن يبدي المتعاملون ترددا في اتخاذ رهانات كبيرة.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب إلا أن معدل البطالة قفز إلى 3.8 بالمئة وتباطأت زيادات الأجور.