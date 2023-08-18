الخطوط الإثيوبية وبوينغ تدشنان مشروعا لتصنيع قطع غيار الطائرات

قالت هيئة الاستثمار الإثيوبية، اليوم الجمعة، إن الخطوط الجوية في البلاد ستبدأ تصنيع قطع غيار للطائرات من خلال مشروع مع شركة بوينغ تبلغ تكلفته المبدئية 15 مليون دولار.

وذكرت الهيئة على منصة إكس أن الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي الأكبر في إفريقيا، وقعت بالفعل على الاتفاق الذي يشمل أيضا شركة تطوير المتنزهات الصناعية الحكومية المحلية.

وقالت الهيئة إن المشروع سينتج "قطع غيار للطائرات، بما يشمل بطانيات للعزل الحراري والصوتي وأسلاكا كهربائية وقطعا أخرى".

وأضافت الهيئة أنه "من المتوقع أن يوفر المشروع الاستثماري فرص عمل لأكثر من 300 إثيوبي"، لكنها لم تذكر موعد بدء الإنتاج، كما لم يصدر تعليق من بوينغ حتى الآن.

وتقول بعض شركات الطيران الإفريقية، مثل الخطوط الجوية الكينية، إنها تعاني من تعطل رحلاتها بسبب النقص في قطع الغيار الناجم عن الحرب في أوكرانيا، والتي تسببت في قطع إمدادات التيتانيوم الروسي، وهو مكون مهم في مجال الطيران.