الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. والسوق تترقب محضر اجتماع "الاحتياطي الاتحادي"

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 1851.30 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% بعدما صعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء. ويجعل انخفاض الدولار من الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية "لا يزال التجار يتوخون الحذر قبل نشر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي، وسيعطي المحضر فكرة عن قرارات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وسيؤثر ذلك على الدولار والذهب".