صحيفة: تراجع أو توقف نمو دخل متدني الرواتب في أيرلندا منذ كورونا

تستمع اللجنة الدستورية في البرلمان الأيرلندي للرقابة على الميزانية، اليوم الثلاثاء، لتقرير يقول إن نمو الدخل بالنسبة للنصف الأدنى من أصحاب الدخل في الاقتصاد الأيرلندي انخفض أو توقف منذ جائحة كورونا.

وقال "معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية" في أيرلندا، في بيان، إن البيانات الأخيرة تظهر انخفاضًا في نمو الدخل لأدنى 10% من العمال، وتوقفا بالنسبة للـ 40% الآخرين في النصف الأدنى من المقياس.

وأضاف المعهد أن هذا التغير يأتي بعد عقود شهدت فيه الدخول غير المتساوية انخفاضًا، وأنه يأتي مخالفًا لما يحدث في الطرف الأعلى من المقياس.

ولفت إلى أن هذا كان مدفوعًا بانخفاض في ساعات العمل وأشهر من العمل بدوام كامل طيلة السنة؛ ما يشير إلى انتعاش غير متكافئ في سوق العمل.

ومن المقرر أن يلتقي المعهد مع اللجنة كجزء من المناقشات التي تجريها قبل إعلان الميزانية الشهر المقبل.

ويذكر المعهد أنه يبدو أن اصحاب الدخل المرتفع أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة لخيارات الرهن العقاري الخاصة بهم.

ويقول البيان إنه من المرجح أن تحصل الأسر ذات الدخل المنخفض على رهونات عقارية بأسعار فائدة ثابتة، وبالتالي فهي أقل عرضة لارتفاعات أسعار الفائدة.

كما إنه من المرجح أن تتعرض المجموعات ذات الدخل المتوسط والعالي لزيادات أسعار الفائدة، بسبب ارتفاع معدل انتشار الرهون العقارية المتعقبة والمتغيرة فيما بينها.

المصدر: صحيفة "إيريش تايم" الإيرلندية