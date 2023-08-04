البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

سجّلت البحرين أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها، وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عال في منطقة الخليج.

وقالت هيئة الكهرباء والماء على منصة X (تويتر سابقا)، "سجّلت مملكة البحرين (...) الخميس، أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها، حيث بلغ الاستهلاك 3798 ميغاوات".

وكان أعلى معدّل استهلاك للكهرباء قد سجّل في العام الماضي وبلغ 3708 ميغاوات بتاريخ 18 آب/أغسطس.