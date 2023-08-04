البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها
سجّلت البحرين أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها، وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عال في منطقة الخليج.
وقالت هيئة الكهرباء والماء على منصة X (تويتر سابقا)، "سجّلت مملكة البحرين (...) الخميس، أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها، حيث بلغ الاستهلاك 3798 ميغاوات".
وكان أعلى معدّل استهلاك للكهرباء قد سجّل في العام الماضي وبلغ 3708 ميغاوات بتاريخ 18 آب/أغسطس.
وذكرت الهيئة، أنّ الحرارة في المملكة بلغت 40,1 درجة مئوية، الخميس، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 85,1 بالمئة. والجمعة، وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 75 بالمئة.
ولم تقدّم الهيئة سببا للاستهلاك الكبير، لكنّها حثّت مشتركيها على اتباع "أساليب ترشيد استهلاك الكهرباء والماء للحفاظ على الموارد الوطنية واستدامة الخدمات".