"العمل الدولية": غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس؛ مما فاقم سوء الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وأضافت المنظمة في أول تقييم لتأثير التوغل البري والقصف الجوي الإسرائيلي لغزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، أن الخسائر تصل إجمالا إلى 182 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني الصغير.