استئناف الحركة التجارية في المرافئ السورية بعد رفع العقوبات الأمريكية

توج قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بعودة الحركة التجارية عبر المرافئ السورية، مع وصول أولى البواخر التجارية المحمّلة بالحبوب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الأسواق المحلية والمزارعين، بعد فترة توقف أثرت على حركة التجارة واستقرار الأسواق في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت قرارا نهائيا يقضي برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد أمر سابق أصدره الرئيس دونالد ترامب بتفكيك نظام عقوبات واشنطن ضد دمشق.

وقال "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة، في بيان له، إنه يلغي لوائح العقوبات على سوريا من قانون اللوائح الفيدرالية.

وأوضح أن ذلك تم "بعد انتهاء حالة الطوارئ الوطنية التي استندت إليها اللوائح والتغييرات الإضافية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا".