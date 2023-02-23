رويترز: الاتحاد الأوروبي يخفق مجددا في فرض عقوبات على روسيا

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية قولها إن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت، اليوم الخميس، مجددا في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا، في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا والتي تحل غدا الجمعة.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات، وقالت المصادر إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي الروسي.

وقال دبلوماسيون بولنديون إن الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة، وقالت مصادر أخرى إن الإعفاءات اقترحت لتناسب إيطاليا، بدعم من ألمانيا.