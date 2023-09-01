اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين تركيا والإمارات تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين تركيا والإمارات، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ بعد اكتمال إجراءات المصادقة عليها في كلا البلدين، بحسب وسائل إعلام تركية.

وكانت الجريدة الرسمية التركية نشرت، أمس الخميس، عمليات الموافقة الداخلية للاتفاقية الموقعة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 3 آذار/مارس 2023، وفق بيان صادر عن الخارجية التركية.

وضُمّن في الاتفاقية 80% من جميع بنود التعرفة الجمركية الواقعة بنطاق دخول سوق تجارة السلع، في إطار الامتيازات المقدمة من الطرفين.

وأوضح بيان الوزارة أن "الاتفاقية تمنح تركيا مكاسب كبيرة في العديد من القطاعات لا سيما في السيارات والمركبات التجارية والأجهزة المنزلية والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات والسجاد والأحذية والمنتجات البلاستيكية والآلات ومختلف الأجهزة الإلكترونية، وهي قطاعات تبرز فيها المنافسة التركية عالميا".

وأشار إلى أن الاتفاقية تستحوذ على الأهمية من حيث الانفتاح التركي الإماراتي على دول أخرى، والتبادل التجاري الذي يقدر بـ 25 مليار دولار خلال 5 سنوات.

تمت صياغة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتكون أداة قوية لرفع حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين إلى أعلى المراتب، وفي هذا الإطار تستهدف الاتفاقية الوصول إلى حجم تجارة بينية يبلغ 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

ومع حجم تجارة ثنائية يبلغ حاليا 10 مليارات دولار، تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، وتستضيف العديد من الشركات التركية ذات العلامات التجارية العالمية في مختلف قطاعات الخدمات، منها المقاولات وفن الطهي والخدمات اللوجستية، والتمويل والصحة والتعليم والسياحة.

ومن المقرر أن تتيح الاتفاقية، التي تشمل كافة العناصر المكملة للعلاقات التجارية والاقتصادية، تطوير قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة، وتسهيل عمليات الاستثمار، وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي من خلال الممارسات والتعاون الفعالين، وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين.

المصدر: صحيفة يني شفق