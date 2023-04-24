السودان سلة الغذاء ومنجم الموارد
يشجع الصراع الدائر في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، للبحث أكثر عما تزخر به البلاد من الموارد والثروات.
موارد ضخمة وثروات طبيعية كان من الممكن أن تصل بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًّا وصناعيًّا وزراعيًّا، إلا أن التوترات والحروب وملفات الفساد، أسهمت إلى حد بعيد في خسف حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدم استفادة خزائن الدولة من تلك الثروات بشكل ينعكس على اقتصاد البلاد بشكل عام.
أراضٍ خصبة تغذيها مياه النيل بفروعها المتعددة، وثروة حيوانية ضخمة، شكلت المورد الرئيس للاقتصاد السوداني الذي يعتمد بنسبة 80% على الزراعة لتغذية الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر السودان من أغنى الدول العربية والأفريقية بالثروة الحيوانية، أرقام كبيرة كفيلة بأن تنهض وحدها باقتصاد البلاد المتهالكة، أكثر من 32 مليون رأس من البقر، و41 مليون رأس من الأغنام، و32 مليون رأس من الماعز، ونحو 5 ملايين رأس من الإبل، أرقام مهولة كشفت عنها إحصائية وزارة الثروة الحيوانية لعام 2021.
وأما عن الثروة المعدنية، فينعم السودان بثروات عديدة تتمثل بخامات الحديد والنحاس والفضة والمايكا والتلك والمنغنيز والكروم والبلاتين والرمال السوداء والذهب والرخام، إضافة إلى العديد من المعادن الأخرى.
فمن مناطق جبلي أبيض ووهيب في شمال وادي هوار، يمكن إنتاج البوكسيت والكروميت والذهب والبلاتين، ومن منطقة الأنقسا في ولاية النيل الأزرق ممكن إنتاج الأسبستوس والكروميت والذهب والمغنسيوم والرخام والتلك.
وفي جنوب كردفان يمكن إنتاج الكروم والنحاس والذهب والحديد والمنغنيز والنيكل والمعادن الصناعية، مثل: الغرافيت، والرخام، وصخور الفوسفات، والتلك، واليورانيوم.
بلاد تنعم بكثير من الخيرات، وطبعًا منها النفط والغاز الطبيعي، رغم تأثير التوترات المتلاحقة على صناعة النفط؛ ما أثر على حجم الإنتاج.
ويمتلك السودان وجنوب السودان معًا احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 3 تريليونات قدم مكعبة، وهذه الكمية الضخمة لم يتم استغلالها بعد.
ويمتلك السودان احتياطيًّا مؤكدًا من النفط يقدر بـ 1.5 مليار برميل، بحسب دراسة نشرتها شركة بي بي البريطانية في العام 2020، إلا أن وزير الطاقة والتعدين السوداني ،آنذاك، قال إن بلاده تمتلك احتياطيًّا نفطيًّا يقدر بـ6 مليارات برميل.
ونتيجة التوترات السياسية والأحداث الجارية على الأرض تراجع إنتاج السودان من النفط إلى 63 ألف برميل يوميًّا في عام 2020، مقارنة مع 291 ألف برميل يوميًّا عام 2011، بحسب شركة بي بي البريطانية.
سرد سريع للثروات يمكن اختصاره بوصف السودان سلة الغذاء ومنجم الموارد، البلاد التي تعصف بها رياح الصراع على السلطة اليوم، بشكل ينذر بدخولها في حالة من الانفلات تبدد الثروات وتجعل منها ساحة للاقتسام بدلًا من دولة غنية متقدمة.