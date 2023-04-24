السودان سلة الغذاء ومنجم الموارد

يشجع الصراع الدائر في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، للبحث أكثر عما تزخر به البلاد من الموارد والثروات.

موارد ضخمة وثروات طبيعية كان من الممكن أن تصل بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًّا وصناعيًّا وزراعيًّا، إلا أن التوترات والحروب وملفات الفساد، أسهمت إلى حد بعيد في خسف حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدم استفادة خزائن الدولة من تلك الثروات بشكل ينعكس على اقتصاد البلاد بشكل عام.

أراضٍ خصبة تغذيها مياه النيل بفروعها المتعددة، وثروة حيوانية ضخمة، شكلت المورد الرئيس للاقتصاد السوداني الذي يعتمد بنسبة 80% على الزراعة لتغذية الناتج المحلي الإجمالي.