تداعيات حرب غزة تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد الأسواق العالمية مزيدًا من التأثيرات المتتابعة جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويراقبون الوضع لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولًا أخرى بوسعها رفع أسعار النفط؛ ما سيدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة.

وقال بن كاهيل كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "يبدو أننا نتجه نحو غزو بري واسع النطاق لغزة وخسائر كبيرة في الأرواح... في أي وقت ينفجر صراع بهذا الحجم، سيكون هناك رد فعل من السوق".

وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول؛ ما أسهم في تراجع الأسهم يوم الجمعة وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الأمريكي 0.5 في المئة.

في المقابل شهدت أصول الملاذ الآمن موجات شراء فصعد الذهب أكثر من ثلاثة في المئة يوم الجمعة ولامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوع.

وقفزت أسعار النفط نحو ستة في المئة يوم الجمعة مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.