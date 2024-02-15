بعد تجاوز أمازون وألفابت.. إنفيديا ثالث أكبر الشركات الأمريكية‎

تجاوزت شركة "إنفيديا" الأربعاء، شركة "ألفابت" المالكة لشركة "غوغل"، لتحتل المركز الثالث في قائمة أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية وفق "رويترز".

يأتي ذلك بعد تجاوز "إنفيديا" شركة "أمازون" أيضاً، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون التقرير الفصلي المقبل للشركة المهيمنة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة، التي تتخذ من "سانتا كلارا" بولاية كاليفورنيا مقراً لها، 2.46% ليصل بقيمتها السوقية إلى 1.825 تريليون دولار، بينما صعد سهم "ألفابت" 0.55% لتبلغ قيمة الشركة 1.821 تريليون دولار.