قمة باريس من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد".. هل تحقق العدالة بين الدول؟
تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، قمة بعنوان "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بمشاركة ممثلين عن نحو 100 دولة على مستوى الرؤساء ورؤساء حكومات ومنظمات دولية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "القمة تبدأ من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد في غضون ساعات قليلة هنا في باريس".
وقال ماكرون: "أستطيع أن أشعر بذلك عندما أتلقَّى تأكيدًا للمشاركة ورسائل من شركائنا: يمكننا إحداث فرق كبير لكوكب الأرض، وضد الفقر".
وكان ماكرون قد دعا إلى هذه القمة خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
هذه القمة تأتي في ظروف عالمية مضطربة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث الحروب الدولية والصراعات الداخلية التي تسببت بموجات لجوء قسري، مرورًا بتغير مناخي عالمي، وآثار اقتصادية ترافقت مع تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم العام 2020.
وعلى وقع تلك الظروف، ترتهن نجاحات قمة باريس في صياغة ميثاق عالمي مالي جديد، من شأنه أن يحقق عدالة التنمية بين الدول الغنية والمتوسطة والفقيرة، على حد سواء، ويعزز التضامن الدولي في مواجهة تحديات العصر، بعدة عوامل.
وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي الأردني، حسام عايش، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "مجمل الأداء العالمي يؤكد، بصورة جلية، أن الدول الغنية تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى، على حساب الدول الفقيرة والمتوسطة".
ودلل الخبير الاقتصادي على ذلك بتخلف الدول الغنية عن تقديم ما يترتب عليها من التزامات تجاه الدول الفقيرة والمتوسطة، لافتًا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى تراجع التزامات تلك الدول العظمى بشطب ديون وفوائد قروض بعض الدول الفقيرة، وتراجع دور صندوق النقد الدولي في تلبية احتياجات الدول الفقيرة الإنسانية، وانخفاض الدعم الدولي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وانخفاض الدعم المقدم للأردن لمساعدته على تحمل أعباء اللجوء السوري.
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أطلق خلال مؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة تحذيرات بشأن تفاقم أزمة اللاجئين في المملكة، موضحًا أن "الدعم الدولي للاجئين ينخفض، ووصل هذا العام إلى 6% فقط، فيما كان، العام الماضي، 33% مقارنة مع 62% العام 2016".
أهداف وآمال
وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى قمة باريس، المقررة يومي 22 و23 حزيران/يونيو، طرحت تساؤلات عن ماهية الميثاق المالي الجديد، ومدى إلزامية تطبيقه عالميًا.
وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي عايش: "إن العالم يعيش، اليوم، على وقع حروب وخلافات سياسية تمخضت عنها عقوبات ومقاطعات اقتصادية لا مثيل لها، الأمر الذي يدلل بالضرورة على أن دولًا كثيرة ستكون مستثناة من هذا الميثاق المالي العالمي الجديد".
وتوقع "عايش" أن تتشابه نتائج هذا الميثاق الجديد مع نتائج اتفاقية المناخ للعام 2015، داعيًا دول آسيا وأفريقيا المشاركة في القمة إلى قراءة ما بين سطور الميثاق المالي الجديد قبل توقيعه.
ومن المقرر أن تناقش القمة عبر 6 موائد مستديرة رفيعة المستوى، ونحو 50 حدثًا موازيًا، تداعيات أزمات المناخ والطاقة والاقتصاد، خاصة في البلدان الأكثر فقرًا، لوضع "خريطة طريق مالية" للحد من آثار تلك التداعيات.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن الرئاسة الفرنسية، فإن القمة تركز على 4 أهداف، هي: مساعدة البلدان التي تعاني من ارتفاع المديونيات على هيكلة ديونها، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، وحشد التمويل للبلدان المعرضة لتغير المناخ.
واختتم الخبير الاقتصادي الأردني بالقول: "إذا كانت القمة تسعى إلى محاربة الفقر، والحد من آثار التضخم الاقتصادي، والتغير المناخي، فلا بد من أن يقترن الميثاق المالي الجديد بمبادرة حقيقية تمنحه مصداقية دولية".
وأوضح أن المبادرة يمكن أن تتمثل في شطب ديون الدول الفقيرة، أو إلغاء الفوائد المترتبة على تلك الديون، وأن تتضمن مشاريع تنموية حقيقية موزعة بعدالة، من شأنها معالجة آثار التضخم، وسوء توزيع الموارد بين الدول.