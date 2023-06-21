قمة باريس من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد".. هل تحقق العدالة بين الدول؟

وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي الأردني، حسام عايش، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "مجمل الأداء العالمي يؤكد، بصورة جلية، أن الدول الغنية تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى، على حساب الدول الفقيرة والمتوسطة".

ودلل الخبير الاقتصادي على ذلك بتخلف الدول الغنية عن تقديم ما يترتب عليها من التزامات تجاه الدول الفقيرة والمتوسطة، لافتًا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى تراجع التزامات تلك الدول العظمى بشطب ديون وفوائد قروض بعض الدول الفقيرة، وتراجع دور صندوق النقد الدولي في تلبية احتياجات الدول الفقيرة الإنسانية، وانخفاض الدعم الدولي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وانخفاض الدعم المقدم للأردن لمساعدته على تحمل أعباء اللجوء السوري.

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أطلق خلال مؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة تحذيرات بشأن تفاقم أزمة اللاجئين في المملكة، موضحًا أن "الدعم الدولي للاجئين ينخفض، ووصل هذا العام إلى 6% فقط، فيما كان، العام الماضي، 33% مقارنة مع 62% العام 2016".

أهداف وآمال

وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى قمة باريس، المقررة يومي 22 و23 حزيران/يونيو، طرحت تساؤلات عن ماهية الميثاق المالي الجديد، ومدى إلزامية تطبيقه عالميًا.

وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي عايش: "إن العالم يعيش، اليوم، على وقع حروب وخلافات سياسية تمخضت عنها عقوبات ومقاطعات اقتصادية لا مثيل لها، الأمر الذي يدلل بالضرورة على أن دولًا كثيرة ستكون مستثناة من هذا الميثاق المالي العالمي الجديد".

وتوقع "عايش" أن تتشابه نتائج هذا الميثاق الجديد مع نتائج اتفاقية المناخ للعام 2015، داعيًا دول آسيا وأفريقيا المشاركة في القمة إلى قراءة ما بين سطور الميثاق المالي الجديد قبل توقيعه.

ومن المقرر أن تناقش القمة عبر 6 موائد مستديرة رفيعة المستوى، ونحو 50 حدثًا موازيًا، تداعيات أزمات المناخ والطاقة والاقتصاد، خاصة في البلدان الأكثر فقرًا، لوضع "خريطة طريق مالية" للحد من آثار تلك التداعيات.