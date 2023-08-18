أمريكا.. ارتفاع معدل الرهن العقاري لأعلى مستوى له في عقدين
كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي، نقلا عن مؤسسة "فريدي ماك"، بأن معدل الرهن العقاري بمعدل ثابت لمدة ثلاثين عامًا، ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 0.8 في المائة في يونيو بعد أكثر من عام من التباطؤ.
وقال كبير الاقتصاديين، سام خاطر، من مؤسسة فريدي ماك، في بيان حول متوسط السعر، الذي يبلغ حاليًا 7.09 في المائة، إن "القوة الحالية للاقتصاد وارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هي بعض العوامل التي تسهم في ارتفاع المعدل".
وكانت المرة الأخيرة، التي تجاوز فيها الرهن العقاري بمعدل ثابت لمدة 30 عامًا سبعة في المائة في نوفمبر الماضي، فيما أشار "خاطر" إلى تأثر الطلب بالرياح المعاكسة للقدرة على تحمل التكاليف، "لكن انخفاض المخزون لا يزال السبب الجذري لهذا الارتفاع، فضلا عن توقف مبيعات المنازل".
وقالت مؤسسة فريدي ماك، إن معدل هذا الأسبوع أعلى بنسبة 0.13 بالمائة عن الأسبوع الماضي وأعلى بنسبة 1.96 بالمائة عما كان عليه العام الماضي في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن النتائج جزء من أكبر "مسح سوق الرهن العقاري الأساسي" الذي تجريه فريدي ماك أسبوعيا.
المصدر: موقع "ذا هيل" الأمريكي