أمريكا.. ارتفاع معدل الرهن العقاري لأعلى مستوى له في عقدين

كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي، نقلا عن مؤسسة "فريدي ماك"، بأن معدل الرهن العقاري بمعدل ثابت لمدة ثلاثين عامًا، ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 0.8 في المائة في يونيو بعد أكثر من عام من التباطؤ.

وقال كبير الاقتصاديين، سام خاطر، من مؤسسة فريدي ماك، في بيان حول متوسط السعر، الذي يبلغ حاليًا 7.09 في المائة، إن "القوة الحالية للاقتصاد وارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هي بعض العوامل التي تسهم في ارتفاع المعدل".