مدارس أوروبا تعاني من أزمات مالية.. التضخم يطال الغذاء والكوادر وأجورها
طالت سلسلة الصدمات المالية التي ضربت أوروبا العام الأخير كل القطاعات الحيوية بما فيها التعليم، ما جعل معدلات التضخم الهائلة العمليات التدريسية أكثر تكلفة بشكل أثّر على الطلاب وجودة التعليم والكفاءة التعليمية.
وتُمَوَّل معظم المدارس في الدول الأوروبية من البلديات المحلية التي أرهق التضخم ميزانياتها فحيّدت خزائن المدارس عن التدخلات المالية الداعمة ضد القطاعات المتضررة من التضخم والأزمات الاقتصادية، كما لم تسمح لها بزيادة التكاليف المدرسية من جعبة الطلاب بحد كبير يسد النقص، ما جعلها تترنح تحت المعاناة.
وتعددت أوجه هذه المعاناة بين نقص المعلمين في بعض الحلقات التعليمية وعدم رفع رواتبهم بما يتناسب مع الظروف الأخيرة، وبين تأثر الوجبات المدرسية التي تعتبر عماد النظام الغذائي لطلاب المراحل التعليمية الأولى.
أجور المعلمين في بريطانيا "مخزية"
وفي بريطانيا، تظاهر آلاف المعلمين في العاصمة لندن مطالبين برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5% في المملكة المتحدة.
وبحثت نقابات التعليم مع الحكومة رفع أجور المدرسين دون أن تصل لما يرضيها، فكان القرار إعلان إضراب لستة أيام متقطعة تمتد بين مطلع الشهر الجاري إلى منتصف مارس المقبل، وتتوزع على إنجلترا وويلز وإسكتلندا.
وأوضح معهد الدراسات المالية التابع لمؤسسة نافيلد في تقريره بداية العام أن المدارس البريطانية تواجه أمرا بالغ الصعوبة متعلقا بانخفاض الميزانيات بشكل حقيقي، متوقعاً أن يكون العام الجاري أكثر إشكالية بكثير، لأن تكاليف المدرسة ترتفع بسرعة أكبر من معدل التضخم على مستوى الاقتصاد ككل.
وقالت جولييت ويلتون (58 عاماً) الأستاذة في مدرسة سانت أوليف أوربينجتون لـ"إرم نيوز" إن "القطاع التدريسي على شفير كارثة شاملة، فالمدرس يحتاج إلى زيادة في دخله الشهري مثل كل المواطنين البريطانيين والمدارس لم تعد تستطيع تحمل عبء زيادة أجور المدرسين".
وأضافت ويلتون: "نظمنا الأسبوع الماضي إضراباً مع عمال السكك الحديدية هو الأكبر منذ 10 سنوات في بريطانيا، لأن الحكومة لا تحترم عملنا وحاجات أسرنا، ونحن نعمل في قطاع حيوي يجب أن تكون له الأولوية مثل المشافي والشرطة".
وينتشر في الأوساط التعليمية حسب ويلتون مقترح لخفض عدد أيام الأسبوع الدراسي بما يتأقلم مع ميزانيات المدارس، بينما تحدثت تقارير بحثية عن اعتماد المدارس في أنحاء المملكة المتحدة أياما دراسية أقل في الأسبوع، من ثلاثة إلى أربعة أيام، في مسعى منها لتدبر فواتير الطاقة المرتفعة والزيادات في أجور المعلمين.
وتابعت ويلتون: "إذا لم يتم تشميل إدراج رواتب المعلمين في الميزانيات الداعمة القادمة ودعم الحسابات المصرفية للمدارس، فنحن أمام كارثة ستصل إلى إغلاق بعض المدارس، وأهالي الطلاب معنا ومتضامنون مع معاناتنا بشكل كامل، فخلال الإضراب كان المارة وسائقو السيارات يصفقون لنا".
الكادر التعليمي الألماني "ينزف"
وتعاني المدارس في ألمانيا أيضا من نقص حاد في الكوادر التعليمية والفنية حسب استطلاع أجراه معهد “فورزا” لمصلحة مؤسسة "روبرت بوش".
وأظهر الاستطلاع أن نقص المدرسين بات يمثل أكبر مشكلة في المدارس الألمانية، وأن هناك أكثر من 12000 وظيفة شاغرة حاليا، فيما يترواح النقص بين 32 ألف و40 ألف معلم.
وقال الألماني أيهم زعنب (39 عاماً) لـ"إرم نيوز": "يعاني أطفالنا من نقص المعلمين في المدارس وأصبحوا يشعرون بها، فكل أسبوع يتم إلغاء عدد معين من الساعات بسبب نقص المعلمين في العديد من الولايات الفيدرالية".
وأضاف زعنب وهو من أصول عربية وأب لطفلين قائلا "تتحدث إدارة المدرسة عن أسباب لها علاقة بالتضخم وكوورنا والبيروقراطية، وبغض النظر عن الأسباب، المشكلة بحاجة إلى حل لأنها تهدد الجودة التعليمية في هذا البلد".
وتتفاقم المشكلة في ألمانيا حسب رابطة "في بي إي" التعليمية بسبب عدم تنسيق الولايات الفيدرالية فيما بينهما حول موضوع الاستفادة في الكوادر التدريسية، وتطوير النظام التعليمي، واحتدام التنافس بينها على المدرسين.
مدارس السويد تتوجس زاد طلابها
أما في السويد، فأرخى التضخم وارتفاع الأسعار بظلاله على الصناديق المالية للمدارس مؤثرا على التعليم وعلى دعم وجبات الطعام المدرسية.
وكانت صحيفة "أفتونبلاديت" قد كشفت منذ حوالي شهرين أن الطلاب باتوا يأكلون المزيد من الطعام في المدرسة أكثر من ذي قبل، الأمر الذي علق عليه رئيس الوزراء بأن العائلات تمر بأوقات عصيبة من الناحية المالية.
أما اليوم فتسبب ارتفاع الأسعار بوضع قيود على وجبات الطعام المقدمة للتلاميذ في المدراس السويدية.
وحسب صحيفة جنوب السويد أصبح يقتصر تقديم اللحوم والدجاج على يوم واحد في الأسبوع في المدارس الابتدائية والروضة، كما ستختفي أيضا أيام تناول الطعام في بعض المناسبات والأعياد.
وقال المشرف المالي في مدرسة ايجليستا غروندسكولا، ألكسندر آرفون لـ"إرم نيوز": إن كل المدارس تحتاج لدعم مالي كبير من الحكومة، لكن حكام هذه البلاد اختاروا عدم زيادة ميزانية المدرسة بقدر ما ينبغي السماح بزيادة تكاليف المدرسة.
وأضاف آرفون: "العام الماضي بلغت الزيادة في أسعار العمليات والخدمات المقدمة في المدارس حوالي 2.7 في المئة، وهذا العام من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 5 في المئة، لذلك تحتاج مجالس التعليم إلى زيادة في الميزانية بنسبة 5% على الأقل لتجنب التخفيضات.
وتابع المسؤول السويدي: "هناك حاجة إلى ميزانية تعوض عن زيادة الأسعار والأجور، وإعطاء الأولوية للانضباط في الميزانية المخصصة للمدارس بشكل يتناسب مع متطلبات قانون التعليم ويؤثر بشكل جيد على الطلاب والمعلمين ومديري المدارس".
يقوم مجلس البلديات والمقاطعات السويدية SKL بإجراء تقييم كل عام لموارد المدرسة ويقومون بزيادتها لكن ليس بالقدر الكافي حسب آرفون، الذي نقل عن نقابة المعلمين أن قطاع التعليم في السويد يحتاج إلى إضافة 25.4 مليار في عام 2023 وحده، لمواكبة اتجاه التكلفة وتغطية المدخرات السابقة.