مدارس أوروبا تعاني من أزمات مالية.. التضخم يطال الغذاء والكوادر وأجورها

وتُمَوَّل معظم المدارس في الدول الأوروبية من البلديات المحلية التي أرهق التضخم ميزانياتها فحيّدت خزائن المدارس عن التدخلات المالية الداعمة ضد القطاعات المتضررة من التضخم والأزمات الاقتصادية، كما لم تسمح لها بزيادة التكاليف المدرسية من جعبة الطلاب بحد كبير يسد النقص، ما جعلها تترنح تحت المعاناة.

وتعددت أوجه هذه المعاناة بين نقص المعلمين في بعض الحلقات التعليمية وعدم رفع رواتبهم بما يتناسب مع الظروف الأخيرة، وبين تأثر الوجبات المدرسية التي تعتبر عماد النظام الغذائي لطلاب المراحل التعليمية الأولى.

أجور المعلمين في بريطانيا "مخزية"

وفي بريطانيا، تظاهر آلاف المعلمين في العاصمة لندن مطالبين برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5% في المملكة المتحدة.

وبحثت نقابات التعليم مع الحكومة رفع أجور المدرسين دون أن تصل لما يرضيها، فكان القرار إعلان إضراب لستة أيام متقطعة تمتد بين مطلع الشهر الجاري إلى منتصف مارس المقبل، وتتوزع على إنجلترا وويلز وإسكتلندا.

وأوضح معهد الدراسات المالية التابع لمؤسسة نافيلد في تقريره بداية العام أن المدارس البريطانية تواجه أمرا بالغ الصعوبة متعلقا بانخفاض الميزانيات بشكل حقيقي، متوقعاً أن يكون العام الجاري أكثر إشكالية بكثير، لأن تكاليف المدرسة ترتفع بسرعة أكبر من معدل التضخم على مستوى الاقتصاد ككل.