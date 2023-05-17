بايدن "متفائل".. ومكارثي: يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون هذا الأسبوع

انتهت مفاوضات الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، بشأن سقف الديون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعد أقل من ساعة من بدئها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه والزعماء الديمقراطيين عقدوا "اجتماعًا جيدًا ومثمرًا" مع القادة الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الديون الأمريكية، لكن "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وعبّر عن ثقته بأن المفاوضين سيواصلون "إحراز تقدم في تجنب التخلف عن السداد". وقال إن الجمهوريين "يرفضون بحث زيادة الضرائب".