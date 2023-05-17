بايدن "متفائل".. ومكارثي: يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون هذا الأسبوع
انتهت مفاوضات الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، بشأن سقف الديون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعد أقل من ساعة من بدئها.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه والزعماء الديمقراطيين عقدوا "اجتماعًا جيدًا ومثمرًا" مع القادة الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الديون الأمريكية، لكن "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وعبّر عن ثقته بأن المفاوضين سيواصلون "إحراز تقدم في تجنب التخلف عن السداد". وقال إن الجمهوريين "يرفضون بحث زيادة الضرائب".
من جانبه، تحدث مكارثي، بعد اجتماعه مع بايدن وقادة آخرين في الكونجرس بنبرة متفائلة وغير متوقعة، إذ قال: "من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع".
وأضاف أن بايدن يسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون بحلول، الأول من يونيو/ حزيران، لتجنب خطر حدوث كارثة اقتصادية.
وقال مكارثي للصحفيين: "أمامنا الكثير من العمل في فترة زمنية قصيرة"، مشيرًا إلى أن الجلسة التي استغرقت أقل من ساعة مهدت الطريق لمحادثات مقبلة.
واجتمع بايدن مع مكارثي في البيت الأبيض بحضور زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقال مكارثي للصحفيين: "يمكننا رفع سقف الديون إذا وضعنا حدًا لما سننفقه في المستقبل".