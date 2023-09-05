تحذيرات للأسر البريطانية من انتهاء زمن الطاقة الرخيصة

انتهى عصر الطاقة الرخيصة في المملكة المتحدة، حيث ستواجه الأسر البريطانية زيادة جديدة في فواتير الطاقة العام القادم، وفق ما أوردت صحيفة "تلغراف".

وتوقع تقرير صادر عن "بنك إينفستك" الإثنين الماضي، أن يعود سقف أسعار الطاقة إلى الارتفاع لما فوق 2000 جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير القادم، وهي أول زيادة خلال عام تقريبا.

ويبلغ سقف أسعار الطاقة في بريطانيا حاليا 2,074 جنيه إسترليني، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 1,923 جنيه، بحلول تشرين الأول/أكتوبر القادم، حيث سيكون الانخفاض الثالث على التوالي مع عودة الغاز الطبيعي إلى مستوياته العادية.

من جهته، توقع مارتن يونغ، المحلل الرئيسي في "إنفستك" أن يرتفع سقف الأسعار مجددًا إلى 2,083 سنويا في شهر يناير 2024، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم تكاليف المعيشة للأسر البريطانية مرة أخرى.

وأضاف يونغ في تصريح للصحيفة: "من الواضح أننا تراجعنا الآن عن مستويات سقف السعر المرعبة حقا، ولكننا نتأرجح حول مستوى الـ 2,000 جنيه سنويا، وهو أعلى بكثير مما كانت عليه الأسعار سابقًا. كمجتمع، ينبغي علينا التعود على حقيقة أن عصر الطاقة رخيصة الثمن قد ولّى، ولن يعود قريبا".

وكانت أسعار الغاز قد ارتفعت سابقًا في أعقاب الحرب في أوكرانيا؛ مما رفع سقف سعر الطاقة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 4279 جنيهًا إسترلينيًا في الشتاء الماضي، ولكن لم تشعر الأسر بالأثر الكبير لهذه الزيادة بعد تدخل الحكومة للتخفيف من حدتها.

بموازاة ذلك، تعكس توقعات "يونغ" قلق السوق تجاه أمن الطاقة وإمدادات الغاز في أوروبا بفصل الشتاء، على الرغم من أن مستويات تخزين الغاز في القارة في هذا الوقت من العام بلغت مستويات قياسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شعر المستثمرون بالقلق من التقارير التي تشير إلى احتمال حدوث انقطاعات في الصادرات الأسترالية من الغاز الطبيعي المسال بسبب إضراب عمال الغاز، فضلا عن المخاوف من التأثير المحتمل لفصل شتاء قارص البرودة، أو الطلب الأعلى من المتوقع من قارة آسيا على إمدادات الطاقة العالمية.

يشار إلى أن سقف السعر لشهر كانون الثاني/يناير القادم الذي لا يزال قيد التحديد من قبل هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة (Ofgem)، سوف يستند إلى الأسعار الآجلة للغاز الطبيعي بين منتصف آب/أغسطس ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكر "يونغ" أيضا أن أوروبا لا تزال تبحث عن حل بديل يمكنها من الاستغناء بشكل كامل عن الغاز الروسي.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النمسا، تعتمد على إمدادات خطوط أنابيب الغاز الروسية التي تأتي عبر أوكرانيا.

ومع ذلك، تزيد مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي عن 90%، فيما أشارت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي، إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي تعادل أكثر من 93 مليار متر مكعب؛ وهو ما سيوفر احتياطيا قويا للقارة الأوروبية مع حلول فصل الشتاء.

المصدر: صحيفة "ذا ديلي تلغراف" البريطانية