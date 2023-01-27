تراجع الذهب وسط توقعات بتمسك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الحذر قبل بيانات التضخم واجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل حد من تراجع الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1926.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:44 بتوقيت غرينتش، لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبيا بعدما تراجع 1% تقريبا في الجلسة السابقة عقب البيانات الأمريكية.